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Antalya merkezli 7 ilde PKK operasyonu

Antalya'da dün balıkçı barınağına yapılan roketli saldırının ardından PKK'ya karşı Antalya merkezli yedi ilde başlatılan operasyonda 25 kişi gözaltına aldı.

Antalya merkezli 7 ilde PKK operasyonu

15 Ekim 2016 10:43

Antalya Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dünkü saldırının ardından Antalya merkezli İstanbul, Manisa, Ankara, Batman, Diyarbakır ve Şırnak'ta PKK, PYG,KCK ve YPS'ye yönelik çok geniş çaplı operasyon başlattı. Sabaha karşı 05:30'da TEM operasyon ekipleri tarafından farklı adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5'i kadın 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelere de el konuldu. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında örgütün cezaevi kuryesi konumunda bulunan bir avukat ile işbirlikçi konumunda bulunan şüphelilerin de da bulunduğu bildirildi.

Antalya'da dün sabah saatlerinde Antalya-Kemer karayolu'nda bulunan balıkçı barınağına kimliği belirsiz kişiler tarafından iki adet roket atılmış, balıkçı halindeki depolara isabet eden roketler maddi hasara yol açmıştı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmamıştı. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor. 

Etiketler: antalya, antalya roketli saldırı, pkk, polis


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