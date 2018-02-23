Diğer
Kategoriler

Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Antalya merkezli, Adana, Burdur ve Isparta’da düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında diş hekimleri ve öğretmenlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

23 Şubat 2018 12:12

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başşavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kriptolu haberleşme aracı “ByLock” kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Görevliler, 17’si kadın 30 kişinin yakalanması için Antalya Merkez, Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Elmalı ve Serik ilçeleri ile Adana, Burdur ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında diş hekimi, özel okullarda görev yapan öğretmen ve değişik meslek gruplarından olan 30 şüpheliden 23’ü yakalandı. 7 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 23 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Etiketler: antalya, fetö, paralel yapı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç