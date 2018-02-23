Antalya merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başşavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kriptolu haberleşme aracı “ByLock” kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Görevliler, 17’si kadın 30 kişinin yakalanması için Antalya Merkez, Alanya, Manavgat, Kemer, Kaş, Elmalı ve Serik ilçeleri ile Adana, Burdur ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, aralarında diş hekimi, özel okullarda görev yapan öğretmen ve değişik meslek gruplarından olan 30 şüpheliden 23’ü yakalandı. 7 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan 23 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.