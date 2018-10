Antalya Projesi, akıllı kent projeleri arasında ilk üçe girdi

Antalya Projesi, Avrupa Birliği'nin 2020 programında “Akıllı Kent” olmak için yarıştığı 17 proje arasında ilk üçe girmeyi başardı. Proje ayrıca, sürdürülebilir yeşil tasarım ürünlerini onurlandırmak amacıyla verilen Green Good Design Ödülü'ne layık görüldü.



Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Antalya'da yapımına hızla devam ettiği yeni şehir, ortaya çıkmaya başlıyor. 1500 işçinin 24 saat aralıksız süren çalışmaları ile ilk etabın kaba inşaatının büyük bölümü tamamlandı. İkinci etapta da hafriyat işlerinde önemli mesafe kat edildi. Bir yandan inşa süreci devam ederken diğer yandan da proje özellikleriyle ödüller almaya ve üniversiteler tarafından incelenmeye başlandı.

Akıllı Kent projeleri arasında ilk üçe girdi

MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi'yle AB'den 5 milyon Euro hibe desteği alındı. Sağlanan bu hibeyle, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar, açık alanda ücretsiz wi-fi hizmeti gibi 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması gerçekleştirilerek örnek bir akıllı kent inşa edilecek.



Green Good Design Ödülü kazandı

Yeni nesil modern kentleşmenin en güzel örneğini sergileyen Sur Yapı Antalya Projesi'nin diğer başarısı ise 1950'den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green Good Design kapsamında ödül kazanması oldu.

Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green Good Design; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Bu kapsamda ‘‘New Kepez Green Hub'' (Yeni Kepez Yeşil Merkez) teması ile 2018 Green Good Design ödülünü almaya hak azandı.



Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde “En İyi Dönüşüm Projesi” seçildi.

Sur Yapı Antalya Projesi, Management Plus tarafından her yıl organize edilen “5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde “En iyi Dönüşüm Projesi” seçildi.



11.780 ağaç korundu

Sur Yapı Antalya Projesi'nin çevreci olması hususunda büyük hassasiyetler gösterildi. Hak sahiplerinin bahçesindeki ağaçların tümü tek tek sökülüp fidanlıkta toplanarak, hak sahiplerinin isimleri o ağaçların üstüne yazıldı. Alan içerisinde yer alan fidanlıkta 9.998 adet nar, narenciye, zeytin ve meyve ağacı, 997 adet yere dikili zeytin ağacı, 785 adet de keçiboynuzu, palmiye çınar ve bunun gibi büyük ağaçlar bulunuyor.

Geri dönüşümden 165.254 ton kullanılabilir malzeme üretildi

Geri dönüşüm olarak; 165.254 ton kullanılabilir malzeme üretildi. Sosyal hizmetlere bağışlanan 223 ton ahşap odun yıkım faaliyetleri esnasında üretildi.



Konut adalarının yanı sıra anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere; 11 adet okul, 3 adet Sağlık Ocağı, 3 adet camii, bir adet organik pazar yeri, bir adet spor ve kültür merkezi, büyük bir hastane, bir müze alanı, bir adet alışveriş merkezi, dev şehir parkı ve akaryakıt istasyonu olacak. Ayrıca 1.3 km uzunluğunda “Sur Cadde” isimli modern caddeden de bir raylı sistem veya bir toplu ulaşım sistemi geçecek.