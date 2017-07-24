Diğer
Kategoriler

Antalya sahilleri ATV Motorlu Polis Timleri'ne emanet

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ATV Motorlu Polis Timleri, Konyaaltı, Lara ve Kundu sahilindeki görevlerine başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ATV Motorlu Polis Timlerinde, 10 ATV’de 20 personel görev yapıyor.

Antalya sahilleri ATV Motorlu Polis Timlerine emanet

24 Temmuz 2017 12:25
Antalya sahilleri ATV Motorlu Polis Timleri'ne emanet - Tıkla İzle

Sahillerde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan Antalya Emniyet Müdürlüğünün kurduğu ATV Motorlu Polis Timleri’nin göreve başlama startını İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya verdi. Konyaaltı Sahili, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü irtibat noktasında düzenlenen programda konuşan Uzunkaya, geçen günlerde Konyaaltı Sahili ve falezlerde boğulma ve intihara teşebbüs olayları ile ilgili kara ve denizden birkaç ekip kurduklarını hatırlattı.

"Diğer ekiplerle işbirliği halinde çalışacaklar"

Dünyanın en önemli sahillerinden biri olan Konyaaltı Sahili bandındaki yoğunluğun beraberinde asayiş olaylarını da beraberinde gerdiğini belirten Uzunkaya, “Suçları önleme ve vatandaşlarımızın rahatsız edilmeme amacıyla yeni bir uygulama başlattık. 6 bin 200 metre Konyaaltı Sahili’nde aynı zamanda Lara bölgesindeki sahil bandında yeni oluşturulan ATV Motorlu Polis Timleri göreve başladı. Gündüz saatlerinden gece saat 24.00’e kadar görev yapacaklar. Atlı, deniz yunus, trafik, toplum destekli polis ekiplerimiz müşterek çalışma yapacaklar” dedi.

"Mağduriyet önlenecek"

Vatandaşın rahatsız edilmeyeceği, istirahat ederken doğal bir ortamda dinlenmelerini sağlayacak şekilde gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Uzunkaya, “ATV’ler tescilli, emniyet envanterine kayıtlı araçlar. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın şikayeti olursa, plaka üzerinden bunu bildirebilecekler. Ekipler, çevreyi vatandaşımızı rahatsız etmeyecek şekilde eğitildi. Olaylara, suça müdahale etme anlamında da anlık seri etkili müdahale eğitimleri ile hazırlıkları tamamlandı. Yaz döneminde oldukça etkili sonuçlar alacağız, mağduriyet önlenecek” diye konuştu.

"Suç oranını azaltacak" 

Uzunkaya, Konyaaltı Sahili’nde aldıkları denetimlerle haftalık suç kayıtlarının yarı yarıya azaldığını işaret ederek, “Bu yeni timlerimizle suç oranının sıfıra yakın olacağını bekliyoruz. Hem kendi vatandaşımızı hem de turistleri mutlu edecek bir uygulama olacak. Ama bu da vatandaşın bireysel tedbir almalarını engellememelidir. Vatandaşlarımız yine duyarlı olmalılar. Turizmimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TV Motorlu Polis Timleri, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra oluşacak suçlara da ilk müdahaleyi yapacak. 

İsa Akar-Harun Erdoğdu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!