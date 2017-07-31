Antalya sahillerinin güvenliği ATV'li polislere emanet

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ATV motorlu polis timleri, geçtiğimiz hafta kentin önemli sahillerinde görevlerine başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ATV motorlu polis timlerinde, 10 ATV'de 20 personel görev yapıyor. Sahillerde yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan ATV motorlu polis timleri, vatandaşların güvenliği için sahil bandında 7/24 devriye halinde bulunuyor. Antalya’nın Konyaaltı, Lara ve Kundu sahillerinde göreve başlayan ATV motorlu polis timleri yerli ve yabancı turistlere de güven veriyor. Durumdan oldukça memnun olan turistler ise gönül rahatlığıyla sahilde tatilin keyfini çıkarıyor.

"Denize girip çıktığımda cüzdanı bulamıyordum"



İsviçre’den Antalya’ya tatile gelen Yılmaz Yiğit, daha öncede tatil için Konyaaltı Sahili’ne geldiğini ve birçok kez hırsızlık olayına maruz kaldığını söyledi. Bu yılki tatilinde ATV timlerini görünce kendisini güvende hissettiğini dile getiren Yiğit, “Denize girip, çıktığımda cüzdan bulamıyordum. Burada polis arkadaşlarımızı, görevli memurların bizlere karşı yaklaşımları memnun etti. Hepimizin kardeşleri, kızları var. Taciz olayları da oluyor tabi ki ama umarım bu sene olmaz. Çok güzel bir düşünce olmuş” diye konuştu.

"Sürekli plaja bakmak zorunda kalıyordum ama artık rahatız"



Alınan kararı çok gecikmiş olarak gören Cenk Özcan ise “Bayanlara karşı tacizin yanı sıra hırsızlık olayları da oluyor. Biraz caydırıcı etkisi olduğunu düşünüyorum, suç oranında azalma olacaktır. İnsanlar da kendini güvende hissedecektir. Sonuçta güveni polisten alıyoruz” ifadelerini kullanırken, yine tatil yapan yerli turistlerden Cemile Okumuş da, “Benim başıma henüz böyle olaylar gelmedi ancak son zamanlarda arttı bu tarz olaylar. Antalya için güzel bir karar olmuş. Denize girerken tedirgin oluyoruz, sürekli tekrar plaja bakma gereği duyuyorduk ama artık daha rahat olacağız. Bu uygulamayı takdir ediyorum” dedi.

Suat Metin - Harun Erdoğdu