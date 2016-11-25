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Antalya şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Cudi Dağı Bölgesi Çakır Söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Tuncay Arslan (26) memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya şehidi son yolculuğuna uğurlandı

25 Kasım 2016 15:35

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'da katıldı. Tabut başında nöbet tutan askerin gözyaşlarını vatandaşlar sildi.

Şırnak Cudi Dağı bölgesi Çakır söğüt mevkiinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü planlı operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Tuncay Arslan, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ın cenazesi, ilk olarak baba ocağına, helallik alındıktan sonra da cuma namazının kılınacağı Çayırlı Camii'ne getirildi. Yol boyunca sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına getirilen Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ın cenaze namazı, cuma namazının ardından Antalya İl Müftüsü Osman Artan tarafından kıldırıldı.
Namaza gelen vatandaşlar, Şehit Uzman Çavuş Arslan’nın tabutu başında ağlayan askerlerin gözyaşlarını sildi.

"Arkadaşların intikamını alacak"
Şehit Uzman Çavuş Tuncay Arslan’ın babası Celal Arslan oğlunun tabutunu öperken, "Oğlum sen rahat uyu, Arkadaşların intikamını alacaklar" dedi. Kız kardeşi Tuğba Arslan ise, görevli askerlerden şehit kardeşinin fotoğrafını isteyerek, "Bana da verin, ben de yakama takacağım, ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye konuştu.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Gökçen Özdoğan Enç, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, devrim Kök, Mustafa Akaydın, Çetin Osman Budak, Büyükşehir Beleidye başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi rektörü Mustafa Ünal, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Döşeme Altı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, İlçe Jandarma Komutanı Mutluay Oskay, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.
Şehidin cenazesi Paşa Mezarlığına defnedildi. 

Adem Durmaz-Adem Akalan

Etiketler: antalya, şehit, Şırnak


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