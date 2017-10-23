Antalya uzaydan böyle görüntülendi

Rus Uzay istasyonunda görevli Roscosmos Kozmonotu Sergey Ryazanskiy, sosyal medya hesapları üzerinden Antalya’nın gece görüntüsünü paylaştı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de: “Antalya Akdeniz’in bir açık hava müzesi” şeklinde bir not ile yaptığı paylaşımdan dolayı Rus Kozmonot Ryazanskiy’e teşekkür ederek kente davet etti. Rus Kozmonota sosyal medya üzerinden teşekkür ederek en kısa sürede Antalya’ya beklediğini ifade eden Davut Çetin, Antalya’nın her yerden güzel göründüğüne değindi.

Rus Kozmonotun kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafını ekleyerek paylaşan Başkan Davut Çetin, “Antalya’nın tanıtımı için böyle paylaşımlar çok önemli. Umarız Rus Kozmonot Sergey Ryazanskiy uzaydan görüntülediği bu güzelliği dünyaya geri döndüğünde ziyaret eder” dedi.

