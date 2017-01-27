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Antalya Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Antalya Valiliği, valiliğin ismini kullanan bazı kişilerin yardım topladığını belirterek itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Antalya Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

27 Ocak 2017 13:48

Antalya Valiliği, son aylarda valiliğin adını kullanarak hayırsever kişilerden ve kurumlardan valilik adına yardım topladığını söyleyen kişilere karşı vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde yine Antalya Valiliğinden aradığını söyleyen kötü niyetli bazı kişilerin hayırsever kişi ve kuruluşlardan yardım talebinde bulunduğu öğrenilmiştir. Gerek Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gerekse Antalya Valiliği adına hiçbir hayırsever kişi ve kuruluş aranarak hiç kimse için yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu nedenle, hayırsever kişi ve kuruluşların Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Valiliği adına kendilerini arayarak yardım talep eden bu şahıslara itibar etmemeleri, böyle bir dolandırıcılıkla karşılaşmaları halinde ivedilikle Emniyet, Jandarma veya Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmeleri gerekmektedir" denildi. 

Etiketler: antalya valiliği, dolandırıcılık


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