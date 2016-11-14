Bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde ormanlık arazide tarama yapan jandarmaya silahlı saldırı düzenlenmiş, bir uzman çavuş şehit olmuştu.

Saldırıyla ilgili Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız tarafından Konyaaltı İlçesi Hacısekiler Mahallesi kuzey ve güney kırsalında 14 Kasım 2016 günü saat 07.00’den itibaren planlı olarak arama tarama faaliyeti icrasına başlanmıştır. İcra edilen faaliyet esnasında saat 11.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Hacısekiler Mahallesi güneyinde bulunan Girevit Dağında 1 el silah sesi duyulduğu, yapılan araştırmada 2’nci J.Komd.Bl. 4’üncü Tim Elemanı J.Uzm.Çvş. Fazıl Doğruöz’ün yaralandığı tespit edilmiş, olay yerinde yapılan ilk incelemede söz konusu personelin ateşli silah ile yaralandığı tespit edilmiş ve personelin olay bölgesine sevk edilen 112 Acil Çağrı Ambulansı ile alınarak Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevki sağlanmıştır. Yaralı personel, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Valilik ayrıca, olay bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi.