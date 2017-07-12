Diğer
Kategoriler

Antalya Valisi Karaloğlu: '15 Temmuz gecesinden bu yana selaları farklı dinliyorum'

Antalya’da ‘Darbe ve Vesayete Karşı 15 Temmuz Bir Diriliş Destanı’ adlı konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Biz hep selaları ölüler için okunduğunu bilirdik, bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi selalar dirilişin müjdecisi olmuştur. O geceden bu yana selaları farklı dinliyorum. Her seferinde tüylerim diken diken oluyor" dedi.

Antalya Valisi Karaloğlu: 15 Temmuz gecesinden bu yana selaları farklı dinliyorum

12 Temmuz 2017 07:38

15 Temmuz Diriliş Platformu tarafından düzenlenen ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ile Gazeteci-Yazar Serdar Arseven’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonunda düzenlendi. Konferansa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 Temmuz Diriliş Paltformu Başkanı Bekir Asri, 15 Temmuz şehidi polis memur Muhammet Oğuz Kılınç’ın ailesi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Her sela dinlerken tüylerim diken diken oluyor"

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz’da toplumu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ve okunan selaların olduğunu kaydetti. "Biz hep selaları ölüler için okunduğunu bilirdik” diyen Karaloğlu, “Selalar bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi selalar dirilişin müjdecisi olmuştur” ifadelerini kaydetti. 15 Temmuz’dan sonra selaların dirilişin sembolü olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Ben 15 Temmuz gecesinden bu yana selaları farklı dinliyorum. Her sela dinlerken tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum. Artık bu topraklarda selalar dirilişin, ayağa kalkmanın, zulme baş kaldırmanın, millete silah doğrultanlara milletin haykırışının sembolü olmuştur” dedi.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız"

15 Temmuz Diriliş Platformu Başkanı Bekir Asri de, 15 Temmuz’u unutturmaya çalışanlara inat platform olarak gayret sarf ettiklerini söyledi. Asri, “Bir kez daha birliğimizi bozmaya, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan küresel odakların maşası FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa aynı şuurla meydan okuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından 15 Temmuz’la ilgili video gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası ise Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven, 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki süreçle ilgili konuşma gerçekleştirdi. 

Suat Metin
 

Etiketler: antalya valisi, sela


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!