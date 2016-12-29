İddiaya göre, jandarma ekipleri, Kemer’in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda yapılan kaçak kazıda külçe altın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Kaçak kazı yapılan bölgeyi çembere alan jandarma, araç ve yaya girişini yasakladı. Bölgede mağara benzeri bir yapı bulunurken, içine henüz ulaşılamadığı belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiği ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kemer ilçesinde dağlık alanda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası üzerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu da bugün sosyal medya hesabından bir mağara içinden külçe altın fotoğrafı paylaşarak, "Hayaller altın, gerçekler alçı" yorumunda bulundu.

Hanım Türk