Gazeteci Ali Buldu'nun hazırlayıp sunduğu programda Antalya ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geldiği günden bu yana en çok mücadele ettiği konunun kendi adını, makamı ve özel kaleminin adını kullanarak 'sakatlara araba alıyoruz, kanser hastası var para lazım, ölümcül bir hasta var. Vali beyin selamları var ' diyerek para istenmesi olduğunu söyledi.

Karaloğlu en son bir turizmci dostunun, 109 bin TL dolandırıldığını belirterek yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Bugün bir turizmci dostumuz özel kalemi aramış yarın Vali bey beni bekliyor diye. Yanıma geldi, makama çıktı, gelince de niye geldin diye soramadık kabul ettik, kendisi de bana söyleyememiş utancından. Sonra başka bir işle ilgili özel kalem müdürüm arayınca 'Vali beyin talimatını yerine getirdik ama söylemeye çekindim' demiş. Ne talimatı diye sorulunca da 'Benden para istedi dün onu yatırdım' demiş. Eyvah dedim, 109 bin TL para yatırmış."

"Bankalara talimat verene kadar bütün paralar çekilmiş"

Dolandırıcıların parayı hızlıca çekebilmek için de farklı bir yöntem kullandığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Dolandırıcılar öyle uyanık ki parayı hemen çekebilmek için beş ayrı hesap numarası vermişler, parayı böldürüyorlar çünkü 100 bin TL'yi hiçbir banka aynı anda vermez, onun bölerek farklı hesaplara yatırtıyorlar. Biz farkına varıp bankalara talimat verene kadar bütün paralar çekilmiş, şimdi biz sahtekarları arıyoruz. Kim oldukları belli, bulacağız onu da ne işe yarayacak, para yok pul yok aldı onu götürdü, bir işe yaramayacak" diye konuştu.

Antalyalılara çağrıda bulunan Vali Münir Karaloğlu, "Buradan çağrı yapıyorum bütün sanayici, iş adamı turizmcilerimize. Sizi valilik adına benim adıma arayan hiç kimseye itibar etmeyin. Benim hiç kimseye falancayı arayın şuraya para yatırsın demem böyle bir tarzım yok. Hiç kimse telefonla hiçbir hesaba para yatırmasın lütfen, böyle bir taleple aranan varsa benim özel kalemimi haberdar edip bilgilendirsinler en yakın kolluk kuvvetlerine haber versinler. İşbirliği yapıp o sahtekarları yakalayalım" dedi.