Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tahmin merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Güney Ege'de, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de başlayacak yağışlar, salı gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek.

Açıklama şöyle devam etti: “Bugün öğleden sonra Güney Ege'de, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların 29.11.2016 Salı günü ilk saatlerden itibaren etkisini arttırarak, 30.11.2016 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği ve metrekareye Aydın, Denizli, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde 51-100 kilogram, Muğla ve Antalya'da ise yer yer 150 kilogram üzerinde aşırı yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Şiddetli ve aşırı yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”