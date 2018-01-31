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Antalya’da 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Antalya ve İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalyada 10 FETÖ şüphelisi adliyede

31 Ocak 2018 10:45

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, geçtiğimiz hafta Antalya merkez ve Finike, Kumluca, Kas ve Serik ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ele geçirildi. ByLock kaydı bulunan hat sahibi 11 şüpheli soruşturma savcısının talimat ile serbest bırakılırken, Bylock kullanıcısı I.M. de 25 Ocak’ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan çeşitli meslek gruplarında 4’ü kadın 10 şüpheli ise bugün sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. 

Suat Metin

 

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