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Antalya’da 11. kattan düşen genç öldü

Antalya’da 11 katlı apartmanın çatısından düşen genç hayatını kaybetti.

Antalyada 11. kattan düşen genç öldü

04 Nisan 2018 17:06

Olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G.(33) çatısına çıktığı 11 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Gürültü üzerine zemine birinin düştüğünü gören çevredekiler hemen durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Mustafa G.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. O binada yaşamadığı öğrenilen Mustafa G.’nin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve binaya hırsızlık amaçlı geldiği ileri sürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  

İsa Akar
 

 

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