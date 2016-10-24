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Antalya’da 11 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya’da Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolünde, araç içerisine gizlenmiş 11 kilogram 114 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalyada 11 kilogram eroin ele geçirildi

24 Ekim 2016 10:48

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’ya bir araç içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Sevkiyat bilgisini alan ekipler, şüpheli araca Antalya girişinde operasyon düzenledi. Aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 11 kilo 114 gram eroin maddesi ele geçirilen operasyona bir narkotik köpeği de destek verdi.
Operasyonda gözaltına alınan bir kişi ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Adem Akalan - Ertuğrul Gün


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