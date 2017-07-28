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Antalya’da 11 kişi FETÖ’den tutuklandı

Antalya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Akdeniz Çalışanlar Derneği (AKÇADER) üyesi 11 kişi daha tutuklandı.

Antalyada 11 kişi FETÖden tutuklandı

28 Temmuz 2017 10:00

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında mali müşavir, fizik tedavi uzmanı, güvenlik görevlisi, emekli ve serbest meslek mensubu olan, bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 85 AKÇADER üyesinden 26 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 26 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden K.H., M.K., M.A., R.D., R.K., R.Ö., T.B., V.Ç., Y.Ç., Y.D. ve R.Ş. tutuklanırken, İ.K., M.Ş., M.A.D., H.H.E., M.G., V.Y., Y.Ç., Ü.E., S.E., T.T., R.A., Ö.Ç., K.G., İ.H.B. ve A.O. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


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