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Antalya'da 2 kişiye mezar olan batık tur teknesi çıkartıldı

Antalya Yat Limanı açıklarında fırtınada batan ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği tur teknesi, balon sistemiyle su yüzeyine çıkartılarak römorkor ile limana çekildi. Karaya çıkarılan teknede savcılık isteğiyle bilirkişi inceleme yapacak.


21 Ekim 2016 16:00

3 Eylül'de batan 2 kişinin öldüğü, 84 kişinin de kurtarıldığı tur teknesi, balon yöntemiyle su yüzeyine çıkarıldı. İlk önce Yat Limanı’na getirilen tekne, karaya çıkarma işleminin uygun olmaması nedeniyle römorköre bağlanarak Port Akdeniz Liman İşletmesi'ne çekildi. Tekne üzerinde Cumhuriyet Savcılığı'nın isteğiyle bilirkişi incelemesi yapılacağı kaydedildi. “Akdeniz-Seagull Ekim 2016 Deniz Kirliliği” tatbikatını izlemek için limana gelen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da tekneyi inceleyerek, son bilgileri aldı.

Tekne enkazını denizden çıkaran firma yetkilileri, enkazın limana yanaştırılması için kendilerine liman işletmeleri tarafından izin verilmediğini, bu nedenle batığın yeniden suya batırılabileceği konusunda kısa süreli bir kriz yaşandığını söyledi.

Antalya'da 3 Eylül'de Kaleiçi Yat Limanı'ndan günübirlik tura çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak yan yatan "Kurt C" adlı teknedeki 86 kişiden 84'ü kurtarılmıştı. Hayatını kaybeden 35 yaşındaki iki çocuk annesi Serap Çelik ve Lübnan uyruklu Samira Frayha'nın cenazeleri ise bir gün sonra teknenin içinden çıkarılmıştı. Teknenin kaptanı, “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 

Etiketler: Antalya Yat Limanı


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