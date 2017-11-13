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Antalya'da 20 metrelik uçurumda kurtarma operasyonu

Antalya’da 19 yaşındaki genç, dengesini kaybedip falezlerden düştü. Bacağından yaralanan genç, deniz polisi ve itfaiyenin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalyada 20 metrelik uçurumda kurtarma operasyonu

13 Kasım 2017 10:30
Antalya'da 20 metrelik uçurumda kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manzara seyretmek için falezlere gelen 19 yaşındaki Deniz Güneş, bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 20 metre yüksekten düşerek yaralandı. Güneş’in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, 112 acil servis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. Denize yakın kısımda bulunan kayalıkların üzerine düşen Güneş'e ilk müdahalesi düştüğü yerde yapıldı. Burada boyunduruk takılıp kaşık sedyeye alınan yaralı genç, gece itfaiye ile deniz polisinin gerçekleştirdiği çalışmayla kurtarılarak kayalıklarda bekleyen deniz botuna getirilip buradan yat limanına götürüldü.

Limandan ambulansla hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Harun Erdoğdu

Etiketler: 20 metrelik uçurum, antalya, kurtarma operasyonu

 

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