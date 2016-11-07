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Antalya’da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte gittiği piknikte fenalaşan genç hayatını kaybetti. Gencin ölümüyle ilgili yanında bulunan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalyada 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

07 Kasım 2016 11:54

Edinilen bilgiye göre bir süre önce askerden dönen, Yılmaz T., dün Oba Mahallesi'nde arkadaşları A.E., S.E., E.T., E.T., ormanlık alana pikniğe gitti. Piknikte alkol alan Yılmaz T., iddiaya göre alkolle birlikte uyuşturucu hap da kullandı. Aniden fenalaşan Yılmaz T., yere yığılınca arkadaşları tarafından evine götürüldü. Sağlık durumu kötü olan Yılmaz T., ailesi tarafından götürüldüğü Alanya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Döşemecilik yapan gencin cesedi, otopsinin ardından Oba Mahallesi’nde toprağa verildi.
Ölümü şüpheli bulunan Yılmaz T.'nin arkadaşları A.E., S.E., E.T., E.T. ifadelerine başvurulmak üzere jandarma tarafından gözaltına aldı.
 

İsa Akar
 


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