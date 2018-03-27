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Antalya'da 25 yolcusu bulunan tur teknesi kayalıklara çarptı

Antalya’da 25 yolcu taşıyan tur teknesi, Kaleiçi Yat Limanına yanaşmak isterken kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tekne içindeki yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Antalyada 25 yolcusu bulunan tur teknesi kayalıklara çarptı

27 Mart 2018 16:48

Edinilen bilgiye göre, Kaleiçi Yat Limanı'nda 25 yolcusuyla birlikte geziye çıkan tur teknesi, turun tamamlanmasının ardından limana geri dönüşe geçti. İddiaya göre ise teknenin kaptanı, yat limanına geldiği sırada tekneyi manevrayla yanaştırmak isterken kontrolü kaybetti ve tekne kayalıklara çarptı. Olay sonrası tekne içerisindeki yolcular kısa süreli panik yaşarken, kayalıklara oturan tekneyi çevredeki vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait botlarla müdahale ederek kurtarmaya çalıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken, teknede herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.  

Etiketler: antalya, tur teknesi

 

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