Olağanütü Hal (OHAL) Kanunu kapsamında, 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DAEŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyeti durduruldu. Kapatılan 370 derneğin 27'sinin ise Antalya'da olduğu öğrenildi.

Antalya ve ilçelerinde kapatılan derneklerin isimleri ise şöyle:

Alaaddin Keykubat Eğitim ve Kültür Vakfı, Antalya Rasanet Gençlik Vakfı, Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı, Hasan-Fatma Şahin Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Akdeniz Çalışanlar Derneği, Antalya Girişimci İşadamları Derneği, Manavgat Girişimci İşadamları Derneği, Alanya Birleşik İşadamları Derneği, Finike Merkez Eğitim Gönüllüleri Yardım Derneği, Antalya Çevre Gönüllüleri Derneği, Akdeniz Sevgi Çevre Diyalog Derneği, Serik Genç İşadamları Derneği, Antalya Mühendis ve Mimarlar Derneği, Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği, Antalya Eğitim Gönüllüleri Derneği, Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Antalya Atatürk Caddesi Dönerciler Çarşısı Esnafları Derneği, Ahıska Kültür Merkezi Derneği, Akdeniz Denetçiler ve Mali Müşavirler Derneği, Antalya İtfaiyeciler Derneği, Afrika Ülkeleri İş Birliği Derneği, Antalya Çalışan Kadınlar Derneği, Kepez İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Atılım Eğitim Kültür Sanat Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya Genç Eğitim Derneği, Genç Kepez Eğitim Kültür Sanat Gençlik Spor Kulübü Derneği, Alanya Güney ve Doğu Anadolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.