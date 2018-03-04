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Antalya'da 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Antalya’da 27 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu. Polisin evde yaptığı incelemede, uyuşturucu alımında kullanılan malzemeler bulundu. Salih U. isimli kişinin kesin ölüm sebebi otopsiden sonra netleşecek.

Antalyada 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

04 Mart 2018 11:43

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucudan adli sicil kaydı bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanıp Burdur'da çalışan Salih U., 2 günlük iznini geçirmek üzere dün Antalya’da ailesine ait olan eve geldi. Dün akşamı evde yalnız geçiren Salih U.’ya telefonla ulaşamayan aile bireyleri sabah kontrol için eve gitti. Yanlarında bulunan anahtarla kapıyı açan aile bireyleri 27 yaşındaki Salih U.’yu mutfakta yüz üstü yerde yatarken buldu. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, içeride uyuşturucu alımında kullanılan malzemeler buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Salih U.'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Salih U.'nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
 

Adem Akalan 
 

 

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