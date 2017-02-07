Edinilen bilgiye göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığına teşebbüs olayını İ.Ü.’nün gerçekleştirdiği tespit etti. Polis tarafından yakalanan İ.Ü. hakkında yapılan araştırmada 12 ayrı suç kaydının olduğu, 30 Ocak günü Balbey Mahallesi’nde bulunan bir evden hırsızlık olayını, Kuzeyyaka Mahallesi’nde bir apartmanın bodrum katından 2 adet bakır kazan, 2 adet bakır sini ve 1 adet basın çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hakkında hazırlanan 3 ayrı hırsızlık olayından adli makamlara sevk edilen şüpheli İ.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.