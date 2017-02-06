Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamamda önceki gün saat 18.30 sıralarında 2 dizüstü bilgisayar ve LCD televizyon çalındı. Hamam yetkililerinin haber vermesinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma tarafından hamamda ve çevrede yapılan incelemede hırsızlığı U.T. ve C.G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı dizüstü bilgisayarlar ele geçirilirken şüpheliler sorguda televizyonu ise uyuşturucu almak için H.K.'ye verdiklerini söyledi. Evine yapılan baskında çalıntı televizyon ve bir miktar uyuşturucu madde bulunan H.K. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Arif Kaplan

