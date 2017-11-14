Diğer
Kategoriler

Antalya’da 3 ilçede aynı anda hortum çıktı, 31 kişi yaralandı

Antalya’nın 3 ilçesini aynı saatte hortum vurdu. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde çıkan hortumda toplam yaralının 31 olduğu öğrenilirken, yüzlerce sera yerle bir oldu, bazı ev ve camiler zarar gördü.

Antalyada 3 ilçede aynı anda hortum çıktı, 31 kişi yaralandı

14 Kasım 2017 07:22
Antalya’da 3 ilçede aynı anda hortum çıktı, 31 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Akşam saat 21.30 sıralarında 3 ilçede eş zamanlı başlayan hortum, Kumluca ilçesi Mavikenrt Mahallesi Yalı mevkiinden başlayıp Çanakçı mevkiine doğru ilerledi. Burada bulunan plastik ve cam seraları yerle bir eden hortum, bazı sera evlerine de zarar verirken, elektrik direklerini ve meyve ağaçlarını yerinden söktü. Bölgede elektrikler kesilirken, Cumhuriyet ve Temel Eğitim mahallelerinde meydana gelen dolu yağışı da seralara zarar verdi. Araçlara da zarar veren hortum bölgede 7 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

Adliye binasında büyük hasar oluştu

Finike ilçesinde ise hortum, Turunçova ve Sahilkent mahallelerinde etkili oldu. Denizden çıktığı öğrenilen hortumun, ilk olarak Finike- Kumluca karayolu üzerinde yapımı devam eden inşaatlarda çalışan işçilerin kaldığı konteyneri devirdi. Olayda 7 işçinin yaralandığı öğrenilirken, aynı bölgeye yakın yapımı devam eden yeni adliye binasında da büyük hasarlar oluştu. Turunçova mahallesinde ise yine hortumun sera ve evlerde zarar verdiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Toplamda 19 kişinin yaralandığı ilçede 17 kişi ayakta tedavi edildi, 2 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor.

Demre'de 5 kişi yaralandı

Demre ilçesinde de yine aynı saatlerde çıkan hortum, Beymelek Mahallesi Dalyan Gölü'nde ki ev ve onlarca seraya zarar verdi. Buradaki hortumda da 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

“Evime geldiğimde seralarımın yıkıldığını gördüm”

150 bin liraya yakın zararı olduğunu belirten çiftçilerden Hüseyin Konur, olay anında yaşadıklarını, “Evde değildim ve dolu yağışından dolayı eve gelemedim. Hortum yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Dolu ve yağmur durdu geldiğimde evlerin seraların yıkıldığını gördüm. 40 senelik çam ağacı vardı o bile yıkılmıştı. Ağabey, kardeş 40 dönüm seramız vardı yerle bir oldu. Kamyon, traktörleri savurmuş. Hortumu görmedim ama kardeşlerim görmüş, 2 hortum arası 40 metreymiş, seraları çekmiş, basmış. 15 dönüm yani 60-70 bin lira zararım var, kazanacağımız 60-70 bini de kazanırsak, 150 bine yakın zararım var. Yapacak bir şey yok” sözleriyle anlattı. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu

Etiketler: antalya, hortum

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç