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Antalya’da 4 kişinin öldüğü kazadan dram çıktı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve 4 kişi hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden hamile kadının doğumuna 23 gün kaldığı, diğer araçta bulunan 20 yaşındaki gencin ise 5 gün sonra askere gideceği ortaya çıktı.

Antalyada 4 kişinin öldüğü kazadan dram çıktı

20 Temmuz 2017 16:55

Kaza bu sabah Antalya- Burdur D-650 karayolunun 56’ncı kilometresi Dağbeli Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur’dan Antalya istikametine giden Bülent Topbaş (42) idaresindeki 07 AEP 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Abdullah Alçınkaya (26) idaresindeki 32 EZ 100 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Bülent Topbaş ile yanındaki eşi Buket Topbaş (39), diğer aracın sürücüsü Abdullah Alçınkaya ile yanındaki arkadaşı Abdurrahman Ermez (20) hayatını kaybederken, Topbaş ailesinin ikiz erkek çocukları Umut Topbaş ve Deniz Topbaş (14) ise ağır yaralandı. Kaza sonrası ikizler Bucak Devlet Hastanesine sevk edilirken durumlarının ağır olduğu, hayatını kaybeden Buket Topbaş’ın ise karnındaki bebeğin kurtarılması için hastaneye kaldırıldığı, ancak 8,5 aylık bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

"DOĞUMA AZ KALDI, İKİZLERİM KARDEŞLERİNİ GÖRSÜNLER"

Öte yandan yaşamını yitiren Buket Topbaş’ın kuaför olduğu ve doğumuna yalnızca 23 gün kaldığı öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce dedesi ile babaannesiyle birlikte İstanbul’a tatile giden ikizleri almak için yola çıktığı öğrenilen talihsiz kadının eşine, "Doğuma az kaldı, gidip ikizlerimi alalım, kardeşlerini görsünler" dediği öğrenildi.

ASKERE GİTMESİNE 5 GÜN KALMIŞTI

Diğer araçta bulunan Abdurrahman Ermez’in askere gitmesine sadece 5 gün kaldığı ve arkadaşıyla birlikte memleketi Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinden Antalya’ya gezmeye geldiği öğrenildi.

"OĞLUM, ASKERE GİDEMEDEN CENAZENİ TESLİM ALDIM"

Kaza sonrası ölenlerden Burak Topbaş ile karşı taraftaki sürücü Abdurrahman Ermez ve yanındaki arkadaşı Abdullah Alçınkaya’nın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Cenazeleri almaya gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Oğulları Ermez için gözyaşlarını tutamayan acılı anne ve baba, "Oğlum askere gidemeden cenazeni teslim aldım" diyerek feryat etti. Kazada ölenlerden Burak Topbaş’ın cenazesi memleketi Tokat’ın Zile ilçesine kaldırılırken, Abdurrahman Ermez’in cenazesi Afyon’un Başmakçı ilçesine, arkadaşı Abdullah Alçınkaya’nın cenazesi ise Afyon’un Daskır ilçesine toprağa verilmek üzere götürüldü.

Suat Metin - Harun Erdoğdu

Etiketler: antalya, kaza


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