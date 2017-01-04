Antalya’nın Kas ilçesinde gece 03.08’de 4.1, Akdeniz’de Antalya kıyısında 04.35'de 3.9 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Antalya’nın Kas ilçesinde gece 03.08 saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 44.36 km derinliğinde meydana gelen depremde hafif hissedildi.

Gece 04.35’de Akdeniz’de Antalya kıyılarında yerin 20.96 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Hareketlilik dikkatlerden kaçmadı.

