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Antalya'da 5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

Antalya’da amatör bir balıkçı misine ile tuttuğu 5 metrelik köpek balığıyla önce fotoğraf çektirdi, ardından denize bıraktı.

Antalyada 5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

04 Ağustos 2017 11:23

Tur teknesiyle turist gezdiren ve amatör balıkçılık yapan 37 yaşındaki Ozan Ertürk Şahin, geçtiğimiz hafta Konyaaltı sahilinin yaklaşık 2-3 mil uzağına ‘baragadi’ yöntemiyle 80 olta bıraktı. Ertesi gün turistleri gezdirmek için denize açılan Şahin, gece bıraktığı oltalardan birisine dev bir balığın takıldığını fark etti. Oltayı çeken Şahin ve yanındaki turistler balığın 5 metrelik sapan cinsi bir köpek balığı olduğunu fark edince şaşkına döndü. Daha sonra köpek balığıyla fotoğraf çektiren Şahin, balığın ağzından oltayı çıkartarak denize saldı. Şahin, devasa balığın özgürlüğe gidişini de cep telefonuyla kaydetti. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu

Etiketler: 5 metrelik köpek balığı, antalya


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