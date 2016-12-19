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Antalya'da 65 bin kaçak sigara ve 350 kilo tütüne el konuldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılan denetimlerde yaklaşık, 350 kilo tütün ve 65 bin kaçak sigaraya el konuldu.


19 Aralık 2016 13:08

Kumluca'da Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Mal Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik ortaklaşa operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerleri hakkında tutanak düzenlenirken, Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat dışında faaliyetleri denetlendi, Mal Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından satışı yapılan tütün ve tütün mamullerinin bandrollü olup olmadıkları ve işyerlerinin maliye kayıtları incelendi.

İlçede 9 ayrı iş yerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda açıkta satışı yapıldığı ve bandrolsüz olduğu tespit edilen yaklaşık 350 kilo tütün ve sarılmış satışa hazır 65 bin adet sigaraya el konulurken, işyeri sahipleri hakkında tutanak tutularak, gerekli yasal işlem başlatıldı.
 

Etiketler: antalya


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