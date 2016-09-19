Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Antalya merkez Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda DAEŞ üyesi 7 kişi gözaltına alınmıştı. DAEŞ terör örgütü üyesi ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4’ü Suriyeli 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolüne, oradan da savcılığa sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.