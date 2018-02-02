Antalya’da 80 yaşındaki kadına eski gelininden sokak ortasında dayak iddiası

Aksu Pınarlı Mahallesi’nde yaşayan Muhammer D., 25 yıl önce hayatını B.K. ile birleştirdi. Evlendikten sonra 25 yıl Fransa’da yaşayan çiftin üç çocukları oldu. Muhammer D., 2 yıl sonra Aksu ilçesinde olan işlerini takip etmek amacıyla Türkiye’ye dönerek ilçede müteahhitlik yapmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra ise B.K. eşinin üzerine kayıtlı taşınmazları paylaşma talebinde bulundu. Muhammer D. ise bunu reddetti. B.K. Antalya Adliyesinde boşanma davası açtı. Hakim çifti, “Evlilik birliğinin temelinde sarsılma” nedeniyle tek celsede boşadı.

Muhammer D.'nin annesi 80 yaşındaki Fatma D., yaklaşık 1 yıl önce boşanan oğlunun evine çamaşırlarını yıkamak için sürekli gidip geldi. En son oğlunun evine dün çamaşır yıkamak için giden 80 yaşındaki kadın iddiaya göre çıkışta eski gelinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında öldüresiye dövüldüğünü iddia eden yaşlı kadın, gelinin elinden sokakta bulunan vatandaşların aldığını söyledi. Olay sonrasına vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar olan yaşlı kadın polise giderek suç duyurusunda bulundu.

"Beni öldürecekti. Gençler kurtardı"

Yaşlı kadın, "Evden çıktım gidiyordum. Bana bir anda saldırdı. Gençlere 'kurtarın beni' diye yalvardım. 'Müslüman değil misiniz? Kurtarın beni dedim.' Daha sonra çocuklar başımdan araladılar. Gözümün üstüne de ne vurdu bilmiyorum. Beni öldürecekti. Gençler kurtardı" dedi.

"Annemi öldürmeye çalışıyor"

Muhammer D. ise eski eşinin 2011 yılında Türkiye’ye geldiğinde para, arsa, tarla istemeye başladığını belirterek "Bu isteklere daha fazla dayanamadım. İkimiz evliyiz, her şey ikimizindir. Bu benim bu senin denemez. Sonrasında eşim bana dava açtı. Mahkemede hakime eşim ne istiyorsa vereceğimi belirterek boşamasını istedim. Bir daire bir dükkan istedi hakimin huzurunda verdim. Son olarak evime gelerek annemi orada sıkıştırmış. Hakaret etmiş, tartaklamış" iddiasında bulundu.

Fatma D, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertuğrul Gün

