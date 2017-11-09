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Antalya'da adliye çıkışında silahlı yaralama

Antalya’da tutuksuz yargılanan Şah İsmail Pervane isimli bir kişi adliye çıkışında silahla yaralandı.

Antalyada adliye çıkışında silahlı yaralama

09 Kasım 2017 19:30
Antalya'da adliye çıkışında silahlı yaralama - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, aralarında silahla yaralamanın da bulunduğu çeşitli suçlardan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Şah İsmail Pervane, duruşma sonunda mahkeme salonundan çıktı. Adliyeden çıktığı sırada ise iddiaya göre Y. T. isimli şahıs tarafından 2 el kendisine ateş edildi. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Pervane, çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Polis olayın şüphelisi Y. T.’yi yakalamak için bölgede çalışma başlattı. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu
 

 

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