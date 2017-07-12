Antalya’da akaryakıt tankeri evin bahçesine daldı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.40 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4500. Sokak'ta meydana geldi. Günay K., 34 TU 780 plakalı boş akaryakıt tankeri ile Hürriyet Caddesi’nden 4500. Sokağa dönüş yaptı. İddiaya göre yol ortasında tümseklerde yavaşlaması gereken Günay K., sağından ve solundan araçların gelmesi nedeniyle paniğe kapıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Günay K. idaresindeki tanker, sol tarafındaki iki katlı bir evin istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan ve park halindeki otomobili önüne katarak sürükleyen tanker, zeytin ağacı ve diğer duvarı da yıkarak durabildi. Bahçeye tanker girdiğini gören ev sahibi Ahmet Aydoğan ve kiracı Kamil Güleç, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Günay K., hafif yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada Kamil Güleç’in 42 BZH 32 plakalı otomobili büyük hasar gördü. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Ev sahibi Ahmet Aydoğan, gürültü üzerine bahçeye indiklerini ve bir tankerin duvarları yıkarak bahçeye girdiğini gördüklerini söyledi. Tanker şoförünün hafif yaralı olduğunu dile getiren Aydoğan, en büyük sevinçlerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İsa Akar-Harun Erdoğdu

