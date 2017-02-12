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Antalya’da akraba dayağı hastanelik etti

Antalya’da 29 yaşındaki bir genç, eşinin akrabaları tarafından sopayla darp edilerek hastanelik oldu.


12 Şubat 2017 16:06

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6719 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Kalıpçı ustası Murat Ç. (29) ile eşi Leyla Ç.’nin (29) öğle saatlerinde kapılarının zili çaldı. Aralarında Leyla Ç.’nin iki erkek kardeşi ve akrabaları bulunan eli sopalı 5 kişi, bir konu görüşeceklerini söyleyerek kapının açılmasını istedi. İddiaya göre, içeriye giren 5 kişi hiçbir şey söylemeden Murat Ç.’yi darp edip, evi dağıttı. Daha sonra O.K., M.K., S.K., M.K. ve İ.K. Murat Ç.’nin evindeki arabasının anahtarını, cüzdanını ve cep telefonlarını alıp, park halindeki 58 BM 183 plakalı otomobilinin 4 lastiğini bıçakla kesti. Sopaları aracın lastiklerinin yanına bırakan 5 kişi geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşinin darp edildiğini gören Leyla Ç. hemen komşularının aracılığıyla polislerden yardım istedi. Güçlükle aracının yanına gelen Murat Ç., yediği darbelerin etkisiyle bir süre sonra bayıldı. Eşi Leyla Ç. ise gözyaşlarına boğuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Murat Ç., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsa Akar-Harun Erdoğdu
 


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