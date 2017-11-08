Antalya'da aranan 112 kişi yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde hırsızlık suçları başta olmak üzere aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, arama kararları bulunan kişilerin yakalanması ve hızlı bir şekilde adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 07 Kasım günü ülke genelinde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Adli makamlarca haklarında hırsızlık suçları başta olmak üzere yakalama emri bulunan 286 kişiye yönelik ilimizde gerçekleştirilen operasyonlarda, 74 ekip ile 170 personel görev almıştır. Eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında hapis cezaları ile aranan 60, ifade almaya yönelik aranan 52 kişi olmak üzere toplam 112 kişi yakalanmıştır” denildi.

Açıklamada, haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 41'inin tutuklanarak cezaevlerine teslim edildiği vurgulandı.