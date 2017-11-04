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Antalya'da 'aşk' temalı gelinlik defilesi

Antalya’da 2018 yeni sezon tasarımlarının yer aldığı gelinlik ve damatlık defilesi düzenlendi. Çağla Şikel, Özge Ulusoy ve Merve Büyüksaraç gibi ünlü modellerin yer aldığı defilede adeta moda şöleni yaşandı.

Antalyada aşk temalı gelinlik defilesi

04 Kasım 2017 11:47

İğne İplik Gelinlik Firması tarafından Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da 2018 yeni sezonu tasarımlarının yer aldığı gelinlik ve damatlık defilesi görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın hazırladığı defile farklı sahne tasarımlarıyla dikkat çekti. Ünlü modellerden Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Merve Büyüksaraç, Günay Musayeva ile Duman Ajans’ın birbirinden güzel modellerinin katılımıyla gerçekleşen defilede, Şikel ile Ulusoy’un giydiği gelinlikler davetlilerin büyük beğenisini toplarken, 5 erkek manken tarafından gerçekleştirilen damatlık takımlarının defilesi de yine izleyenlerin ilgisini çekti.

Defile sonundaki gelin ile damadın oluşturduğu koreografi ise izleyenleri adeta büyüledi. Mum ve kalplerle süslenen arka plan gösteriminde sahneye çıkan gelini, sonradan gelen damadın alnından öpüp elinin tutarak götürmesi izleyenlerden büyük alkış aldı.

İğne İplik Firma Sahibi Süleyman Deli, yaptığı açıklamada, 2018 yeni sezon gelinlik tasarımlarını hazırladıklarını ve müşterilere sunmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Avrupa, Arabistan ve Türkiye'de gelinlik sektöründe iddialı olduklarını belirten Deli, farklı tasarımlarla hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti. Deli, gelinlik tasarımlarının yanı sıra aynı başarıyı damatlık alanında da yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Suat Metin - Harun Erdoğdu 

 

 

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