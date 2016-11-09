Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 78. yılında anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 70 kişiye yakın grup, anıt önünde mum yakarak "Ata'ya saygı ve sevgi" için 12 saatlik nöbete başladı. CHP İl Başkanlığı tarafından organize edilen nöbete, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, kadın kolları başkanı, ilçe teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşları ve partililer katıldı.

10 Kasım 09.05'e kadar nöbet tutacaklarını ifade eden CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, "Özellikle Atatürk'ü, Cumhuriyet'i anlamak ve onun kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk'e saygı anlamında bugün saat 21.05'ten sabah 09.05'e kadar bir program yaptık, o yüzden buradayız. Türkiye ölçeğinde mutlaka olan iller vardır ama biz Antalya ölçeğinde Atamıza saygı ve bunun kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkma adına valilikten izinli olarak böyle bir nöbet kararı aldık" dedi.

Grup, ikişer kişiler halinde sırayla nöbet tutacak.

Suat Metin