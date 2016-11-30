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Antalya’da AVM’de yangın paniği

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir alışveriş merkezinin 8. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalyada AVMde yangın paniği

30 Kasım 2016 23:31
Antalya’da AVM’de yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin 8. katında saat 21.00 sıralarında iddiaya göre boş kartonların tutuşmasıyla yangın çıktı. Bir işyerindeki malzemelerin tutuştuğu yangına önce görevliler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Çatı katına da sıçrayan yangını söndürmek için ekipler, yangın merdiveni ile çatıya çıkarak müdahale etti.

Yangından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yangın nedeniyle AVM’deki müşteriler ve çalışanlar tahliye edilirken çalışanlar da büyük panik yaşadı. Olay yerinde itfaiye ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangında dumandan etkilenen3 kişi ambulanslar ile çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Polis ekipleri ise çatıdan herhangi bir malzemenin düşme ihtimaline karşı, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

Ertuğrul Gün
 

Etiketler: avm, yangın


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