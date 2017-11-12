Antalya'da baba dehşeti: 3 ölü

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi 11 sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Söz konusu evde oturan kiracısından haber alamayan ev sahibi, kiracısını kontrol için eve gitti. Evden kapıyı açan olmayınca ev sahibi, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibinde bulunan yedek anahtarla içeriye girdi. İçeri giren polis ekipleri, Göksel Akşeker (40) ile kızları Elasu ve Hira'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Akşeker'in cinnet geçirdiği ve iki kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. 40 yaşındaki babanın daha önce eşini yaralamaktan adli kaydının bulunduğu ve kendisinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da gelirken, olayla ilgili bilgi alarak ev içerisinde incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Uzunkaya: “Aile içi bir dram olayı, facia”

Söz konusu evden çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, olay yerine henüz savcının gelmediğini söyledi. Uzunkaya, “Gerekli incelemeler yapılacak. İçeride bir baba iki çocuğu var. Aile içi bir dram olayı, facia. 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk öldürülmüş. Sonra da kendisi intihar etmiş. Görüntü intihar görüntüsü. Silah elinde. Gerekli incelemeler yapılacak. Anlaşılan o ki, Perşembe gününden beri haber alınamayan bir aile. 1,5 ay önce buraya yerleşilmiş. Polisiye yönünden geçmiş kayıtları olan bir şahıs. Gerekli adli soruşturma, kapsamlı bir şekilde yapılacak. Ailesine haber verildi. Aile geliyor ve kendileriyle görüşülecek. 40 yaşında bir baba, 3 ve 5 yaşında kız çocukları. Çocuklar muhtemelen silahla öldürülmüş. Ev içerisinde oldukça silah ve kurşun izleri var. Sonrasında da kendisi intihar etmiş görüntü bu. Birkaç sahte kimlik bilgileri var. Önceden karıştığı bir adli olayı var. O nedenle de şu andaki ismi ve üzerinde evi kiralarken kullandığı kimlikleri soruşturma açısından şu an söylemeye gerek yok” dedi.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu