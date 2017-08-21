Antalya'da bacanak cinneti

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Süleyman Deler, bacanağı Dursun(67) ve baldızı Emine Ayaz’ı(55) evlerinin bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Süleyman Deler, kayıplara karışırken sesleri duyan komşular durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü belirledi. Dursun ve Emine Ayaz’ın cansız bedenleri cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olay yerine gelen Emine Ayaz'ın annesi Ümmü Gülsüm Ergin gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan iddiaya göre Süleyman Deler’in 2 gün önce de bacanak ve baldızının evine tüfekle ateş açtığı öğrenildi.

Arif Kaplan

