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Antalya'da bahçe kazısında göçük: 2 ölü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde bir bahçede kazı sırasında göçük meydana geldi. Olayda 2 kişi 14 metre derinlikteki toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Antalyada bahçe kazısında göçük: 2 ölü

24 Ekim 2017 09:53

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Elmalı’ya bağlı Bayralar Mahallesi'nde Şaban Şener, Eşref Malbant ve adı henüz öğrenilemeyen oğlu Y.Y., bahçede kazma ve kürekle kazı yaparken, göçük meydana geldi. Şener ve Malbant üzerlerine yığılan toprağın altında kalırken Malbant'ın oğlu ise kuyudan çıkmayı başardı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Elmalı Belediyesi'ne bağlı iş makineleriyle jandarma ekipleri bölgeye gelerek göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Şener ve Malbant'ın cesetleri yaklaşık 14 metre derinlikte bulundu. Cesetler toprak altından çıkarılarak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 

Etiketler: antalya

 

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