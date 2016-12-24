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Antalya’da balık tutmak için denize açılan kişi boğuldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 34 yaşındaki bir kişi balık tutmak için denize açıldığı şişme botun patlaması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Antalyada balık tutmak için denize açılan kişi boğuldu

24 Aralık 2016 08:55
Antalya’da balık tutmak için denize açılan kişi boğuldu - Tıkla İzle

Olay sabaha yakın 04,30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Konyaaltı sahilinde balık tutmak için şişme botu ile denize açılan Mesut Akar, deniz üzerinde patlamış bot üzerinde duran hareketsiz bir kişiyi görünce botuna alarak karaya çıkardı. Akar karaya çıkardığı kişiyi kurtarmak için ilk müdahaketi suni tenefüs ile kendisi yaptı. Müdahalesinin ardından polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine bölgeye deniz polisi ve 112 ekipleri yönlendirdi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

"Suni teneffüs yaptım ama kurtaramadım"
Olay yeri inceleme ekiplerinin şahsın üzerinde yaptığı inceleme cesedin 34 yaşındaki Süleyman Şimşek’e ait olduğu öğrenildi. Şimşek’in cansız bedeni bulan Mesut Akar, “Yanına gittiğimde botu batmış, bota kapaklanmış şekilde buldum. Çıkardığım zaman her tarafından su geliyordu. Suni teneffüs yaptım ama kurtaramadım. Bende balık tutmaya çıkmıştım. Kendisini de tanıyorum. Bizim limandan, botu patlamış. Bota tutunmuş ama hayatta kalamamış” dedi. Şimşek'in gece saatlerinde balık tutmak için denize açıldığı öğrenildi. 34 yaşındaki Şimşek'ten geriye ise patlamış botu ve balık tutma için yanına aldığı eşyaları kaldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze otopsi yapılmak için Antalya Adi Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Etiketler: antalya boğulma, Konyaaltı sahili


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