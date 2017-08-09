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Antalya'da balkon fareleri tutuklandı

Antalya'da, 1 ay içinde 11 hırsızlık, silahla yaralama ve kredi kartı dolandırıcılığı dahil 13 olaya karışan 4 şahıs tutuklandı. Şahısların, evlere balkon ve pencerelerden sabaha karşı girerek hırsızlık yaptığı belirlendi.

Antalyada balkon fareleri tutuklandı

09 Ağustos 2017 10:14

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kemer ilçelerinde son 1 ay içinde hırsızlık olaylarının C.A. isimli bir mahkumun cezaevinden firar etmesinin ardından sıklaştığını belirlemişti. Teknik ve fiziki takibe alınan C.A., A.A., N.P., ve F.A. bir kafede polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şahısların, açık gördükleri evlerin balkon ve pencerelerinden sabaha karşı girerek, paraya çevirebilecekleri malzemeleri çaldıkları belirlenmişti.

‘Hırsızlık’, ‘silahla adam öldürmeye teşebbüs’, ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ suçlamalarından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

İsa Akar


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