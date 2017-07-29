Antalya’da balkon sapığı yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, muhtelif tarihlerde Aksu’nun Pınarlı ve Cihadiye Mahallesi’nde balkonda uyuyan kadınları taciz edildiği ve bazı evlerde hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İki mahallede 3 kez aynı yöntemle gerçekleşen taciz olayını güvenlik kameralarından ve gördü tanıklarının verdiği ifadelerden araştıran ekipler, 28 Temmuz günü gece saat 02:45 sırasında Pınarlı Mahallesinde bir taciz olayının daha gerçekleştiği bilgisini aldı. Görgü tanığı, beyaz renkli tişört, siyah kısa şort ve ayağındaki kırmızı renkli spor ayakkabılı bir kişinin kaçtığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alınan eşkal üzerinde araştırma yapan ekipler, şüpheli gördükleri Y.C.C. isimli kişiyi gözaltına aldı. İhbarcı tarafından teşhis edilen Y.C.C.’nin evinde yapılan aramada, telefon muhafaza kabı,2 sım kart, diğer olaylarda suç işlediği sırada giymiş olduğu kıyafetler bulundu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C.C tutuklandı.