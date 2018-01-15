Diğer
Kategoriler

Antalya’da bebeğin şüpheli ölümü

Antalya’da henüz 6 aylık olan Hadi Aslaner isimli bebek, evinde darp edildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Antalyada bebeğin şüpheli ölümü

15 Ocak 2018 13:03
Antalya’da bebeğin şüpheli ölümü - Tıkla İzle

Olay Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir ay önce resmi olarak boşanan ancak birlikte yaşadıkları öğrenilen baba A.A. ile anne N.Ç. 'nin henüz 6 aylık bebekleri Hadi Aslaner, darp edildiği gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan bir müddet sonra yaşamını yitiren minik bebek, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Bebeğin kafasında darp izi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili anne ve baba ifadeleri alınmak üzere Manavgat Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Adli Tıpta minik yavrunun otopsi işlemleri sürüyor. Arne ve babanın 1 ay önce resmi olarak boşandığı ancak birlikte yaşadıkları ve yine aynı tarihlerde Alanya'dan Manavgat ilçesine taşındıkları bildirildi.  

Suat Metin - Arif Kaplan

Etiketler: antalya, bebek, ölüm

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç