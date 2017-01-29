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Antalya'da biberonla balık emzirme havuzu

Avrupa'nın en büyük tünel akvaryumu, sömestr tatili dolayısıyla çocukların akınına uğradı.

Antalyada biberonla balık emzirme havuzu

29 Ocak 2017 12:30
Antalya'da biberonla balık emzirme havuzu - Tıkla İzle

30 hobi balığının biberonla beslenmeye alıştırıldığı özel havuzda çocuklar, görevlilerin sıvı balık yemi ile doldurduğu biberonları balıklara emzirmenin mutluluğunu yaşadı. 

Antalya Akvaryum tarafından, Türkiye genelinde karnesini getiren tüm öğrencilere yönelik kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında karnesini getiren öğrenciler, akvaryum, kar dünyası, buz müzesi, sinema, Wild Park'tan ücretsiz yararlanırken, sadece ebeveynlerinden ücret alınıyor. Aileleriyle akvaryuma gelen öğrenciler, böcekleri ve 10 binin üzerinde balığı yakından görme imkanı buldu. Çocukların canlılarla yakından etkileşim kurmasını hedefleyen akvaryum yönetimi özel bir havuzda 30 hobi balığını biberonla beslenmeye alıştırdı. Yönetim kısa süre öncede bu bölümü, saat 14.00'te yarım saat süreyle çocukların hizmetine açtı. Bu bölüme gelen çocuklar görevlilerin sıvı balık yemiyle doldurduğu biberonları hobi balıklarına emzirmenin mutluluğunu yaşadılar. Çocukların bebeklik dönemlerine gittiği bu anları ise aileler cep telefonlarının kameraları ile kaydetti. Herhangi bir ücretin alınmadığı balık emzirme için çocuklar birbirleriyle yarıştı.

"Güzel bir etkinlik"
Kemal Kumkumoğlu, sömestr döneminde amaçlarının ailelerin çocuklarla daha fazla zaman geçirmesi olduğunu kaydederek, “Buna yönelik kampanyalar hazırladık. İlgi yoğun oldu. Hepimiz mutluyuz. Günde ortalama bin, bin 500 hafta sonu ise bu sayı 2 bin, 2 bin 500’e çıkıyor ziyaretçimiz. Ayrıca çocukların ilgisini çekecek etkinlikler oluşturuyoruz. Hobi balıklarının bulunduğu özel havuzumuz var. Görevlilerimiz bu balıkları biberonla beslenmeye alıştırdı. Çok güzel bir etkinlik oluyor” dedi.

"Balıklar biberon emiyor"
Balıkların çocuklar tarafından biberonla ücretsiz olarak beslendiğini aktaran Kumkumoğlu, "Canlılarla çocukları kaynaştırmak onları bir araya getiren bir aktivite. Çok da başarılı olduk. Çocuklar balıkları biberonla beslerken kendi çocukluklarını hatırlıyorlar. Balıklar da bir çocuk gibi biberondan emiyorlar" diye konuştu.
Manisa’dan gelen Fatma Doydaş, satranç turnuvasına katılmak üzere Antalya’ya geldiklerini ve akvaryumu da ziyaret ettiklerini söyledi.

"Çok güzel bir duygu"
Biberonla balık beslediğini belirten 10 yaşındaki Efe Doydaş, çok değişik bir duygu olduğunu söyledi. 10 yaşındaki Ece ise akvaryumu gezdiğini ve biberonla balık besleme imkanı bulduğunu belirtti. Balıkları besleyen 5 yaşındaki Melek ise güzel bir duygu olduğunu ve balıklardan korkmadığını kaydetti.
Oğlunun biberonla balık beslemeyi çok beğendiğini dile getiren Fatma Doydaş, “Güzel bir değişiklik oldu. Hem akvaryumu gezdiler, hem de balıkları besleme imkanı buldular” dedi. 

İsa Akar - Suat Metin


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