Antalya’da bir gecede üç trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 MJZ 27 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi Teknokent karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Beton elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan Emel Sakallı (31), Mehmet Ali Soylu (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan Kadir Kaan Sarı (32) ve Mehmet Sakallı (27) ağır yaralandı. Yaralılardan Kadir Kaan Sarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Mehmet Sakallı ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emel Sakallı ile Mehmet Ali Soylu’nun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın yağışlı havada yolun kayganlaşmasından dolayı meydana geldiği belirtildi

Tek taraflı kaza: 1 ölü

Bir diğer kaza ise gece saat 01.30 sıralarında Antalya-Kemer Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya’dan Kumluca istikametine giden 28 yaşındaki Ersin Sezen idaresindeki 07 VCT 99 plakalı araç, Antalya-Kemer Karayolu üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada hayatını kaybeden Sezen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Ersin Sezen’in cansız bedeni yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kumluca’ya götürüldü.

Öte yandan Kumluca Toptancı Hali’nde tüccar olan 28 yaşındaki Ersin Sezen’in 3 yıl önce evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Otomobil takla attı

Antalya’daki üçüncü kaza ise Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı Lönk2707 Alman plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Kazada, yolcu koltuğunda bulunan Ayşe Uyanık (46) hayatını kaybetti. Elif Nisa Nur (21) ve adı öğrenilemeyen erkek sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. 46 yaşındaki Ayşe Uyanık’ın cansız bedeni ise Adli Tıp Morgu’na gönderildi.

Aynı gece meydana gelen 3 kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adem Akalan - Kağan Özkaya