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Antalya’da bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde alkol ve uyuşturucu hap kullanımı sonucu 24 yaşındaki Doğan Atlay’ın ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı.

Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı

29 Temmuz 2017 16:25

Antalya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksek okulu öğrencisi 24 yaşındaki Doğan Atlay'ın dün Döşemealtı ilçesindeki evinde alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler Atlay'ın uyuşturucu almasına aracılık ettiği öne sürülen G.G.'yi gözaltına aldı. G.G.’nin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri müşteri gibi davranarak uyuşturucu ticareti yapan kişileri takibe aldı. Bu sırada müşteri gibi davrananların polis olduğunu anlayan şüpheliler E.Ç. ve M.Y. Varsak bölgesinde otomobillerinden inerek kaçmaya başladı. Ekipler, kovalamanın ardından 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların otomobillerinde yaptığı aramada 2 paket esrar ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Zanlılar G.G., E.Ç., ve M.Y. emniyetteki ifadelerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, 3 zanlıyla beraber Zeytinköy’de uyuşturucu madde satışı yaparken yakalanan H.A.’da adliyeye sevk edildi. H.A.’nın üzerinde, 2 paket eroin ve 2 adet extacy hap ele geçirildi. 

Adem Akalan - Harun Erdoğdu


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