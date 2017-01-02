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Antalya’da büyük ikramiye sevinci

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden biri Antalya'nın Muratpaşa ilçesi’nde Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar'ın standından satıldığı belirlendi.

Antalyada büyük ikramiye sevinci

02 Ocak 2017 17:10

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamında yapılan yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri Antalya'da satılınca kentte büyük bir heyecan oluşturdu. Talihli henüz ortaya çıkmazken, şanslı biletin satıldığı bayi ise Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası başkanlığı da yapan 07119 nolu Yalçın Sayar'ın standından satıldığı belirlendi.

“Şanslı bileti sattım”
28 yıldır milli piyango bileti sattığını ifade eden Yalçın Sayar, 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti satan bayi olduğunu belirtti. Sayar, “12 Aralık 2016 günü Milli Piyango Antalya Şube Müdürlüğü'nden aldığım biletler içerisinden U serisinde olan 2796288 numaralı bileti gişemizden sattık. Antalya’ya çıkmış olmasından dolayı da Antalya halkı adına gururluyuz” dedi.

“Talihli kişi henüz gelmedi”
2796201'den 400'e kadar olan 200 biletlik serinin kendisinde olduğunu ve bu belgeyi gösteren Yalçın Sayar, “Talihliyle henüz tanışamadık. Teselli ikramiye kazananlar geldi ama şanslı kişi henüz bizim yanımıza gelmedi” ifadelerini kullandı.

28 yılda en büyük ikramiyeyi verdim
28 yıl içerisinde 3 kez büyük ikramiye verdiğini söyleyen Sayar konuşmasını şöyle tamamladı:
“Şanslı kişiden beklentim kendisine bağlı. Arkadaş ne yapar, ne takdir eder, gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ben 28 yıl içerisinde 3 kez büyük ikramiye verdim ama bu sene verdiğimiz en büyük ikramiye oldu.” 

Adem Akalan

Etiketler: büyük ikramiye, Talih kuşu


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